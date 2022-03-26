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Кадировці торгують російськими солдатами. За одного "ваньку" - 400 доларів, - Гончаренко

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Кадировці торгують російськими солдатами. За одного "ваньку" - 400 доларів, - Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що кадировці за гроші повідомляють інформацію про російських солдат для їхнього подальшого знищення.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у телеграмі. 

Гончаренко зазначив: "Неподалік Києва 2-3 дні тому було розбито групу розвідників ворога, дві бронемашини. Усього 8 200-х. Усі уродженці європейської частини Росії.

Як розповіли мені хлопці з передка, координати переміщення розвідгрупи їм передали українські волонтери. Маршрут збігався один в один. Самі волонтери не приховують, що купують їх у кадировців через зв'язкових в інтернеті.

Оплата провадиться в біткоінах. Ціна кумедна. Найменше 400 доларів за ваньку вийшло. Публікую це з дозволу моїх співрозмовників.

Кадировці продавати росіян не перестануть. Це їхні традиції. Їхня сутність. Потрібно на щось ролики для інстаграма знімати".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Щойно Кадиров починає готувати якусь операцію, ми швидко дізнаємося про це від наших інформаторів", - Буданов

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Топ коментарі

  • Виктор Дийнега
    Это нормально - кавказцы всегда торговали баранами
  • olele
    Vlad Nevzorov@vnevzorov

    ·2 ч



    Генерала, що забезпечив російську армію раціонами, що протухли ще 7 років тому, бинтами 1978р та покришками, крихкими як скло, Пу призначив в.о. міністра оборони.
    А ми ще дивуємось серіалу у Чорнобаівці.
  • Mikhail Saveliev
    Да понятно кадыровцы приехали зарабаьывать, но всё же после ванек они будут украинских детей также продавать. Уничтожать без пощады
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