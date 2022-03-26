У боях під Ірпенем загинув білоруський доброволець Апанасович

Під Ірпенем в бою із військами РФ загинув член білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського Дмитро "Терор" Апанасович.

Про це батальйон повідомляє у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

У запеклих боях під Ірпієм знищено три ворожі БМП, але один із наших братів Дмитро Апанасович (позивний: Терор) отримав важке поранення.

Його терміново евакуювали до лікарні, але лікарям не вдалося врятувати його життя...", - йдеться в повідомленні.

Батальйон імені Кастуся Калиновського створили після нападу Росії на Україну.

Також дивіться: Жителі Чернігівщини на колінах провели в останню путь загиблого воїна ЗСУ Віталія Скорика, який повернувся боронити Україну з Чехії. ФОТО