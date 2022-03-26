На Східному напрямку за 26 березня відбито 4 атаки, знищено 60 окупантів, 5 танків, 6 БМП, - ОТУ "Схід"

Станом на 20.00, 26.03.2022 року, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атаки російсько-фашистських сил.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазаначається: "Втрати ворога склали: особового складу – до 60; танки – 5; БМП – 6; АТ – 1

Російські фашисти так й не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 6 ворожих атак, знищено до 100 окупантів, 8 танків, - ОТУ "Схід"