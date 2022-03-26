Зеленський провів "конструктивну розмову" з прем'єром Болгарії Петковим - говорили про зупинення гуманітарної катастрофи в Україні
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Президент України Володимир Зеленський провів конструктивні переговори з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Провів конструктивну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим. Поінформував про перебіг протидії російській агресії. Обговорили критичну гуманітарну ситуацію в українських містах і селах. Маємо спільно зупинити гуманітарну катастрофу!", - зазначається у повідомленні.