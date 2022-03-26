Персонал ЗАЕС перебуває під постійним психологічним тиском, - ДІЯРУ
Про це повідомляє Держінспекція ядерного регулювання, інформує Цензор.НЕТ.
"Персонал Запорізької АЕС та їхні сім’ї перебувають під постійним психологічним тиском через присутність на майданчику АЕС та у місті-супутнику вороже налаштованих військових окупанта, а також великої кількості військової техніки. У місті Енергодар досі нестача харчових продуктів та медикаментів", - йдеться в повідомленні.
Два енергоблоки Запорізької АЕС працюють на потужності, решта - у стані ремонту та в резерві.
Регулюючий нагляд за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на майданчику Запорізької АЕС неможливий, але Держатомрегулювання подовжує підтримувати зв'язок із керівництвом ЗАЕС.
За інформацією керівництва Запорізької АЕС:
- оперативний персонал продовжує контролювати стан енергоблоків та забезпечувати їхню безпечну експлуатацію згідно вимог експлуатаційної документації;
- експлуатація АЕС здійснюється виключно персоналом Запорізької АЕС, відбувається постійна ротація персоналу;
- змін радіаційного стану на майданчику АЕС, в зоні спостереження та санітарно-захисній зоні не зафіксовано.