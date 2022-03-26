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Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко

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Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що 26 березня ЗСУ звільнили ще 2 населених пункти на Сумщині - Краснопілля та и Славгород.

Як іфнормує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.

"Наша армія сьогодні на Сумщині крім Тростянця звільнила населенні пункти Славгород та Краснопілля!", - підкреслив Гончаренко.

Відзначимо, що населений пункт Славгород - знаходиться на кордоні з Російською Федерацією. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тростянець звільнили від російських окупантів, - 93-я ОМБр

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Бальзам на душу, Слава ЗСУ!
  • ukrop911 29cc7b9f
    Щиро радію успіхам ЗСУ! Дай Бог здоров'я воїнам і повернутися живими додому.

    А тепер, там де це можливо і кордон контролюється ЗСУ, ОБОВ'ЯЗКОВО проводити демаркацію кордону з рашою в односторонньому порядку! ЖОДЕН з попередніх президентів палець об палець не вдарив, щоб це виправити, а не демаркований досі кордон з рашою це одна з причин, яка розв'язала агресору руки для повномасштабного вторгнення.
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