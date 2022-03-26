Українські війська звільнили населенні пункти Славгород та Краснопілля на Сумщині, - Гончаренко
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Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про те, що 26 березня ЗСУ звільнили ще 2 населених пункти на Сумщині - Краснопілля та и Славгород.
Як іфнормує Цензор.НЕТ про це він повідомив у телеграмі.
"Наша армія сьогодні на Сумщині крім Тростянця звільнила населенні пункти Славгород та Краснопілля!", - підкреслив Гончаренко.
Відзначимо, що населений пункт Славгород - знаходиться на кордоні з Російською Федерацією.