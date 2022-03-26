Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що війна проти України є стратегічним провалом Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Попри жорстокість Володимира Путіна, не має бути жодних сумнівів, що ця війна вже є стратегічним провалом для Росії", - сказав він.

За словами Байдена, російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.

"Замість того, аби зламати українську рішучість, російські жорстокі тактики зміцнили рішучість. Замість того, аби роз'єднати НАТО, Захід тепер сильніший і більш об'єднаний, аніж був раніше. Росія хотіла меншої присутності НАТО на її кордоні, але тепер він (Путін. - Ред.) має сильнішу присутність, більшу присутність", - наголосив американський лідер.

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