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Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден

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Путін хотів меншої присутності НАТО на кордонах РФ, тепер він має більшу присутність, - Байден
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявляє, що війна проти України є стратегічним провалом Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Попри жорстокість Володимира Путіна, не має бути жодних сумнівів, що ця війна вже є стратегічним провалом для Росії", - сказав він.

За словами Байдена, російські сили в Україні зіткнулись з силою мужнього і жорсткого українського спротиву.

"Замість того, аби зламати українську рішучість, російські жорстокі тактики зміцнили рішучість. Замість того, аби роз'єднати НАТО, Захід тепер сильніший і більш об'єднаний, аніж був раніше. Росія хотіла меншої присутності НАТО на її кордоні, але тепер він (Путін. - Ред.) має сильнішу присутність, більшу присутність", - наголосив американський лідер.

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Топ коментарі

  • Евгений Агро
    Захід ніколи не розумів радянський союз і росіян. Краще, що було в радянському союзі - це були українці. Коли вони його залишили, то темрява зайняла їх місце. Ця темрява стала називатися - рф. І Президент Байден помиляється, коли сьогодні каже, що не вірить, що звичайні росіяни підтримують звірства путіна, проти українців. Він не знає цього факту, він живе в іншій парадигмі, не розуміючи, наскільки мізки росіян отруєні режимом, якому вони дозволили самі це зробити, бо це населення, яке генетично звикло до повної покори царю.
  • Autorare Autorare
  • Павло ШОвте
    До ЗЄшашличків.
    Байден: "Україна зробила недостатньо для свого захисту! Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала. 28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами."
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