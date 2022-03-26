Окупанти, ймовірно, викрали мера Балаклії Столбового, - Синєгубов
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Російські окупанти, ймовірно, викрали мера Балаклії Івана Столбового.
Про це у Telegram повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затриманий і міський голова Іван Столбовий, з ним та його родиною вже другу добу немає зв’язку.
На жаль, досі перебуває у полоні окупантів голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.
Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина - це Україна!" - зазначив він.