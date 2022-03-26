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В Білому домі заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії, - CNN

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В Білому домі заявили, що Байден не закликав до зміни режиму в Росії, - CNN
Президент США Джо Байден не закликає до зміни режиму в Росії.

Про це заявили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Точка зору президента полягала в тому, що Путіну не можна дозволити здійснювати владу над своїми сусідами чи регіоном. Він не обговорював владу Путіна в Росії чи зміну режиму", - сказав чиновник Білого дому.

Він зазначив, що слів Байдена про те, що Путін "не може залишатися при владі", не було в його підготовленому виступі.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    За всё оправдываются....... Как наказание они и получат мировую войну
  • константен
    При исполнении воинского долга погиб Гашиятуллин Руслан Рамазанович




    Фото: s.e-osetia.ru


    Герои

    Об этом рассказал военный эксперт Олег Марзоев:

    «При исполнении воинского долга геройски погиб наш боевой товарищ, подполковник Гашиятуллин Руслан Рамазанович .

    Мужественный офицер 58-й армии, ветеран боевых действий, он был настоящим профессионалом военного дела, проходил службу в спецназе ГРУ, а последние годы жизни связали его с Аланией, которую он полюбил всем сердцем. Отношение Руслана передают и слова его сестры: «...мой брат не был уроженцем Осетии, но отдал жизнь под флагом республики...».

    Командир батальона, он во время специальной военной операции шел в бой впереди своих подчиненных, сохраняя верность долгу и Присяге.

    Жизнь Руслана оборвалась в ожесточенном сражении на подступах к Днепру. Благодаря его смелым и решительным действиям удалось избежать больших потерь...

    Ему было 40 лет. Без отца остались четверо сыновей.

    Военная панихида прошла 24 марта на его малой Родине, в далёком селе Сафакулево Курганской области... Он отдал свою жизнь, чтобы чьи-то сыновья вернулись живыми домой..

    Покойся с миром, брат. Вечная память и слава офицеру!»
  • Anatoliy A 006b9dda
    Наснеправильнапоняли? Найдите там хоть одного с яйцами
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