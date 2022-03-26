Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер

15 57350
Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер
Система протиповітряної оборони Patriot, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словацький ресурс Aktuality, про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

За його словами, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.

"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду.

Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Також читайте: У Словаччині почали розгортати системи ППО Patriot

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Yatsi
    Надеюсь на тонкий намёк что с300 уже у нас
  • olele
    елементна база 1970-х...

    свічка@svecha62

    3 ч



    Збита росєйска ракета з анало-говнєтним вмістом за віком, здається, ровесниця самого ***** бункерного...

  • Вячеслав Галушка
    Не, лаптелёты от усталости падают…
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини