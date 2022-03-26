Словаччина завершує заміну радянської системи ППО на сучасну, - прем'єр Гегер

Система протиповітряної оборони Patriot, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на словацький ресурс Aktuality, про це повідомив прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

За його словами, для захисту інших частин Словацької Республіки будуть задіяні інші батареї цієї системи – дві німецькі та одна голландська.

"Найближчим часом захист східного кордону буде посилено за допомогою інших систем протиповітряної оборони Словаччини та союзників", - сказав глава уряду.

Він подякував союзникам за їх майже негайну відповідь на забезпечення безпеки словацьких громадян. "Постачання обладнання та персоналу є яскравим доказом того, що Словаччина є повноправним членом сильного альянсу, який захистить її у разі потреби", – підкреслив Гегер. За даними Міністерства оборони Словацької Республіки, система Patriot у розгорнутій версії є однією з найскладніших систем протиповітряної та протиракетної оборони.

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