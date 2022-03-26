Єрмак: Ракетними ударами по Львову окупанти намагаються залякати українців і дипломатів, які там знаходяться

Ракетні удари, які російські окупанти завдали Львову 26 березня, є спробою залякати людей, які в цьому місті проживають.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку у телеграмі висловив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ракетні удари росіян по місту Львів – це спроба налякати українців, дипломатів демократичних країн, які перебувають у місті", – написав він.

Глава ВП заявив, що "Україну точно не налякати такими злочинами росіян".

"А західним партнерам хочу ще раз сказати: закрийте небо, покажіть силу таку, як показує українська армія у боротьбі з російською", – закликав Єрмак.

Львів сьогодні обстрілювали двома залпами. Удари російських окупантів припали на нафтобазу та завод, виникла пожежа.

Внаслідок нападу, за даними місцевої влади, постраждали п'ятеро людей.

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