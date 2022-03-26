Німецькі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про полк НГУ "Азов", - РНБО. ФОТО

Центр протидії дезінформації при РНБО закликає німецькомовні медіа не поширювати російську пропаганду та брехню про український полк "Азов", який зараз захищає Маріуполь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО

У повідомленні відзначається: "Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.

Саме з цією метою - асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами - рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо - на Німеччину.

Батальйон "Азов" створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк "Азов" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.

Порівняння українців з нацистами - застаріла методика кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії. Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення - це російська пропаганда "на виїзді"".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Лозунг "Нет - войне" нацистский", - росТВ. ВIДЕО