Німецькі ЗМІ поширюють неправдиву інформацію про полк НГУ "Азов", - РНБО. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО
У повідомленні відзначається: "Для німців тема нацистів та їх злочинів є гіперчутливою з часів Другої світової війни, тому будь-яка згадка чи опис військових формувань з префіксом "наці" викликає негайний осуд та дистанціювання.
Саме з цією метою - асоціації українців, які боряться за свою державу та свободу з нацистами - рашистські пропагандисти перемкнулися на європейський інформаційний простір і особливо - на Німеччину.
Батальйон "Азов" створений у 2014 з добровольців, які воювали на Донбасі. Сьогодні уже полк "Азов" – це окремий загін спецпризначення Національної гвардії України.
Порівняння українців з нацистами - застаріла методика кремля, щоб маніпулювати історичною пам'яттю і провести псевдоаналогії. Звертаємо вашу увагу: такі повідомлення - це російська пропаганда "на виїзді"".