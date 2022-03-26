Окупанти роблять все, щоб російська мова асоціювалась із вбивствами, самі ж проводять "дерусифікацію", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб на території України відбулася "дерусифікація".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми говорили сьогодні з нашими військовими у Маріуполі. З нашими героями, які захищають це місто. Ми говорили російською. Тому що в Україні немає і ніколи не було мовнох проблеми. Тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди самі йшли від російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься саме з вами. Тільки з вами. З цими вибухами та вбивствами. Вашими злочинами. Ви депортуєте наших людей, ви труїте наших вчителів.

Це ви захоплюєте в полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованих територіях білборди із закликами не боятись розмовляти російською. Не бійтесь говорити. Просто подумайте, що це означає. Там де російська була частиною повсякденного життя, як і українська, ви перетворюєте мирні міста на руїни.

Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите. Це ще один прояв вашої самовбивчої політики", - наголосив президент.

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