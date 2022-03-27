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Росія розпочала військові навчання на Курилах

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Росія розпочала військові навчання на Курилах
Росія розпочала військові навчання на Курильських островах, за які у країни йде суперечка з Японією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Східний військовий округ Росії заявив, що проводить військові навчання на Курильських островах із залученням понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.

"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - зазначили в Міноборони РФ.

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Топ коментарі

  • Anatoliy A 006b9dda
    Я себе представляю,как японцы ржут с этого цирка
  • константен
    Баку - Шойгу: Никакого Карабаха нет, есть Азербайджан. Россия должна выбирать выражения

    Минобороны Азербайджана заявило, что заявление Минобороны РФ противоречит характеру двусторонних отношений и декларации о союзническом взаимодействии, подписанной между двумя странами 22 февраля 2022 года.

    Там отметили, что на территории Азербайджана нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. В Баку также уточнили, что название упоминаемого в заявлении села не Фурух, а Фаррух.

    "В связи с вышеизложенным Министерство обороны Азербайджана призывает Минобороны РФ в соответствии с положениями трехстороннего заявления обеспечить полный вывод остатков армянской армии и незаконных армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана, не представлять в искаженной форме движение вооруженных сил Азербайджана в пределах суверенных территорий нашей страны, не использовать выражение Нагорный Карабах и правильно указывать название территорий Азербайджана", - сказано в заявлении.
  • Iscatel Iscatel 232de754
    Намічається спецоперація із звільнення Японії від бандеро-імператора Хірохіто?
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