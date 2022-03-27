Росія розпочала військові навчання на Курилах
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Росія розпочала військові навчання на Курильських островах, за які у країни йде суперечка з Японією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Східний військовий округ Росії заявив, що проводить військові навчання на Курильських островах із залученням понад 3000 військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.
"Крім цього, підрозділи військ ППО проводять комплекс заходів щодо виявлення та знищення літаків умовного противника, які будуть здійснювати десантний штурм", - зазначили в Міноборони РФ.