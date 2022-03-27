У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення, - Мінзахисту довкілля

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

"Внаслідок бойових дій та підпалів рашистами лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря".

"Наразі супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у природних екосистемах і покинутих селах зони відчуження, що складають загальну площу понад 10 111 га".

У міністерстві зазначили, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон там контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації російськими військами.

Повідомляється, що фіксувати великі пожежі сьогодні допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA. Однак у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.

"…завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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