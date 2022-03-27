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Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами

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Це промовистий політичний ляпас Президенту США, - Командування Повітряних Сил про обстріл Львова російськими ракетами
Командування Повітряних сил прокоментувало обстріл Львова російськими ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У інформації зазначається: "Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова.

Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали два ракетні удари по Львову: постраждали п’ять людей, - голова ОВА Козицький

Топ коментарі

  • Володимир Пастушенко
    ви говорите політичний ляпас Президенту США.
    Президенту США Командування Повітряних сил повинно сказати велике спасибо за те що коли піаніст собирався шашлики жарити тянули літаками без перестанку нам зброю. а хламідія арахамія говорив щоб не пугали інвесторів.
  • Энди Мир
    Те що робили з 14-го року по 19-ий -ми зараз бачимо на фронті, а от що робили з 19-го року ось це цікаве питання.
  • Дмитрий Иванов 933bda32
    Всё-таки про "ляпас" перебор несколько и заявления по международным вопросам должен делать исключительно МИД, а не все подряд. С неменьшим успехом можно и у нас спросить, что делали наши чудо-политики с 2014 года, а то и раньше, в области безопасности своей страны?...
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