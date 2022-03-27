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Кабмін прирівняв бронежилети й каски до гуманітарної допомоги

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Кабмін прирівняв бронежилети й каски до гуманітарної допомоги
Уряд схвалив постанову, якою прирівняв бронежилети, каски, що закуповують за кордоном волонтери, до гуманітарної допомоги.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відтепер для їх ввезення потрібна тільки декларація. Також спрощено ввезення низки товарів нецивільного призначення.

"Постанова полягає в тому, що ми прирівняли бронежилети й каски до гуманітарної допомоги. Тепер (потрібна. - Ред.) лише декларація, щоб ввезти бронежилети та каски", - зазначила вона.

Також, за її словами, значно спрощено ввезення наступних товарів: пластини для бронежилетів, переносні радіостанції нецивільного призначення, безпілотні літальні апарати, квадрокоптери нецивільного призначення, біноклі, оптичні труби, монокуляри нецивільного призначення, коліматорні приціли, оптичні приціли нецивільного призначення, тепловізори, прилади нічного бачення.

"Зараз потрібно лише гарантійний лист кінцевого користувача", - повідомила Верещук.

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Топ коментарі

  • Володимир Пастушенко
    прошов тільки місяць війни, і вже так оперативно прийняли рішення. ай да уряд, ай да молодец.
  • lost 48f65c19
    Не пройшло і року! А тепер розберіться з мудаками на митниці і такими ж по областях, які долю з гуманітарки хочуть
  • Rostyslav Komarnytsky
    Привіт ДРГ, тобт ДБР, які заарештували генерала Марченка за начебто браковані бронік, заарештували самі броніки і успішно їх згнохли неналежним зберіганням, і практично щупилюнили їх виробництво в Україні. З 2019 року після відомих виборів в армію не було поставлено ні бронежилета, ні касок. Щодо Марченка, який успішно керує обороною Миколаєва, то нагадаю, що викупив його з полону ДБР Порошенко, внісши заставу. Генерал Марченко напевне єдиний аоєначальник, який воює під заставою. Мені все ж цікаво, де зараз Татаров? І Демченко заодно! І чому під заставу не перебуває щонайменше брехун Єрмак, який ще перед виборами "поховав" рідного брата-атошника, який потім посадами успішно торгував.?
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