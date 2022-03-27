Санкції проти РФ скасують, якщо вона вийде з України та припинить агресію, - Трасс
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Міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс заявила, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть бути зняті, якщо Росія вийде з України та припинить агресію.
Про це вона заявила в інтерв'ю The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми знаємо, що Росія підписала кілька угод, але вона їх просто не дотримується. Тому повинні бути жорсткі важелі. Звичайно, санкції - це жорсткий важіль", - наголосила вона.
Водночас глава МЗС Великої Британії зазначила, що санкції може бути знято, якщо Росія вийде з України та зобов'яжеться припинити агресію.