Російські окупанти зосереджують зусилля на захопленні Попасної та Рубіжного, - Генштаб про ситуацію на Донецькому напрямку

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник продовжує перегрупування та нарощування ударних угруповань для відновлення наступальних дій з метою виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя.

В Рубіжному, за підтримки артилерії, здійснює утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста.

В Попасній, за підтримки артилерії, намагався провести штурмові дії, успіху не мав, зазнав втрат. Мінометним вогнем, через відсутність взаємодії, здійснив обстріл власних позицій.

У напрямку населеного пункту Красногорівка робив спроби розпочати штурмові дії. Успіху не мав. Зазнав втрат та відійшов.

Продовжує здійснювати штурм Маріуполя, наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не має".

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