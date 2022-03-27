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Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

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Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко
В результаті обстрілів російськими військами постраждали 90% житлового фонду міста.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку війни у Маріуполі загинули тисячі людей.

"90% житлового фонду так чи інакше постраждали. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", - наголосив Бойченко.

"Можу твердо сказати, що вся зброя, яку застосовували російські війська в Маріуполі, є забороненою. Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця - заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!" - додав мер Маріуполя.

Також читайте: Окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців, - мер Бойченко

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Топ коментарі

  • время
    Маріупольців треба буде після війни переселяти в Донецьк, Луганськ, Севастополь замість цапів.Цапам в Україні місця для життя не буде.Смерть цапам!!!
  • Dust
    кто-то еще боится атомной бомбы ?

    за месяц уничтожен город в котором жило 400 000 людей....
  • stels400
    Нафига оно им нада.Там море там было для них стчастье ,это их город.Мариупрль должны отстроить это важно !
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