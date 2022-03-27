Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

В результаті обстрілів російськими військами постраждали 90% житлового фонду міста.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив мер міста Вадим Бойченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від початку війни у Маріуполі загинули тисячі людей.

"90% житлового фонду так чи інакше постраждали. Це 2600 будинків, з яких 60% мають пряме влучення "Градом", гаубицею або системою "Буратіно". 40% вже не підлягає відновленню. Маріуполю потрібна повна евакуація", - наголосив Бойченко.

"Можу твердо сказати, що вся зброя, яку застосовували російські війська в Маріуполі, є забороненою. Система "Буратіно" спалює дев'ятиповерхові будинки, один каркас залишається. Навіть 152 гаубиця - заборонена зброя, але вона стріляє по місту. Що вже казати про півтонну бомбу, яка падає біля пологового будинку!" - додав мер Маріуполя.

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