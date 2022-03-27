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Ми просимо лише 1% літаків та танків НАТО, - Зеленський

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Ми просимо лише 1% літаків та танків НАТО, - Зеленський
Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Для всіх на континенті не може бути прийнятним, якщо під ризиком зіткнення з російськими загарбниками опиняться держави Балтії, Польща, Словаччина, увесь схід Європи.

Опиняться тільки тому, що залишать десь у себе в ангарах всього лише один відсоток від усіх літаків НАТО і один відсоток усіх танків НАТО. Один відсоток! Ми не просили більше. І не просимо більше. А чекаємо вже 31 один день!

Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування?" - наголосив президент.

За словами Зеленського, партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    26. 03. 2022р.
    Президент США Джо Байден:
    «Україна зробила недостатньо для свого захисту!
    Ми три місяці говорили про напад росії, українська влада нас ігнорувала.
    28 - запам'ятайте це число - стільки звітів ми передали українській стороні, а нас назвали панікерами.»

    БЛИН, КТО ЗА ЖТО ОТВЕТИТ ? ЕРМАК ? ТАТАРОВ? БУДАНОВ ???
  • Ua_analytic
    Он акцентирует внимание на невыполнимых запросах. Пусть с асфальта наколупает. Ему 3 года говорили о войне, а он заморозил ракетную программу.
  • 4uxpux
    Он это повторяет каждый день,если даже представить,что дадут самолеты и танки,управлять ими будет 95 квартал?А чего там,это как велосипед-сел и поехал.Где то такое у них представление
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