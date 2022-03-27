США нададуть додаткові $100 млн ДПСУ та Нацполіції, які перебувають на передовій, - Блінкен

США нададуть додаткові $100 млн на забезпечення безпеки цивільного населення, включаючи бронетехніку та обладнання прикордонній службі та поліції України.

Про це у Twitter повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ.

"США нададуть додаткові 100 мільйонів доларів на підтримку безпеки цивільного населення, включаючи бронетехніку та обладнання для української Державної прикордонної служби та Національної поліції, які перебувають на передовій, рятуючи жертв та захищаючи мирних жителів від жорстокого нападу Путіна", - йдеться в повідомленні.

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