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Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилась від свого логотипу "Z" через його асоціацію з російським окупантами

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Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилась від свого логотипу "Z" через його асоціацію з російським окупантами
Відома швейцарська страхова компанія Zurich Insurance видалила свій логотип Z із соціальних мереж після того, як ця літера став символом російського війська під час його вторгнення Росії до України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Рейтерс.

Компанія заявила, що видаляє логотип - білу букву Z на синьому фоні - бо не хоче, щоб її неправильно витлумачили як підтримку Росії у конфлікті.

"Ми тимчасово відмовляємося від використання літери "Z" у соціальних мережах, де вона з'являється ізольовано і може бути неправильно тлумачена", - йдеться у заяві компанії для Reuters.

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Топ коментарі

  • Dust
    несчастная буква теперь проклята также как и несчастная безобидная до фашистов свастика
  • andant 1000
    Z это русская свастика.
  • Dust
    мда, следующие сто лет русский = фашист
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