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Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський

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Деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, бронетехніки та літаків, - Зеленський
Президент Зеленський наголосив, що Укрїна потребує літаків та важкої техніки.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші представники – міністр закордонних справ та міністр оборони України – зустрілися сьогодні в Польщі з колегами зі Сполучених Штатів. До них приєднався і Президент США Джозеф Байден. Як мені доповіли, переговори стосувалися, зокрема, й цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг – хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту. Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках.

А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та, обов'язково, літаків. Про це знають всі захисники України. Знають всі захисники Маріуполя. Знають тисячі людей – громадяни, цивільні, які там вмирають у блокаді", - наголосив президент.

"Це знають у Сполучених Штатах Америки. Знають усі європейські політики. Ми сказали всім і це мають знати якнайшвидше і якнайбільше людей на землі. Щоб усі розуміли, хто й чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення. Життєво важливе", - додав Зеленський.

Читайте: Маріуполю потрібна повна евакуація, пошкоджено близько 2,6 тис. будинків, - мер Бойченко

Топ коментарі

  • Стрелок
    Чонгар. Арбатка. Суха дамба.
    Ми стояли під Кримом, і нашою задачею було стримати наступ ворога протягом 15-ти хвилин, поки наша арта заряджатиме стволи...
    А потім ми мали хутко забиратися з перешийка, який артилерія мала перетворити на пекло. Разом з російським металобрухтом, що ризикнув би піти "на" Україну.

    Перешийок - це кілька вузьких доріг, де легко бити ворожу техніку. Досить спалити першу "коробочку", щоб рух застопорився.
    Плюс дороги ми мінували.

    До чого це все? А до того, що така оборона була в 2014-му році.
    І не може не виникнути питання, де всьо то ділося в році 2022-му, особливо тоді, коли іноземна розвідка попереджала про скоре реальне вторгнення?
    Чому мошкварня стройовими колонами дійшла аж до Каховки?
    Хто відповість за окупацію Херсона?
    За Маріупольський котел?
    Зи тисячі життів...
    Дуже важливе питання...

    Василько Піддубний
  • Dust
    такое впечатление, что специально сдал - рашисты прошли по Таврии как на параде, Бердянск был занят уже 28 февраля, без боя.
  • Стрелок
    спокойно.
    воспринимайте его только как говорящую голову. его задача говорить ртом то что ему пишут так чтобы запад продолжал нам помогать. слава богу армией управляет не он. мало того, есть информация, что к реальному планированию и управлению из ОПы не допущен никто. даже просто к информации.
    то что было ДО... мы все помним и знаем. что происходит СЕЙЧАС мы все видим... те кто выживут ОБЯЗАНЫ задать вопросы так чтобы небыло вариантов не ответить на них ничего. Потом.
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