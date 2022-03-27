На Слобожанщині ворог не проводить наступальних дій, в основному здійснює перегрупування, - Генштаб ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Слобожанському напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Слобожанському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу Західного воєнного округу та північного флоту.
У напрямку на Суми ворог силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії активних наступальних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на перегрупуванні військ.
В районі міста Харків окупанти визначеним складом сил активних наступальних дій не проводили. Основні зусилля зосереджували на поповненні поточних втрат, відновленні техніки та нанесенні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури міста".