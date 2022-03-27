Україна перейшла на літній час
3 69510
В ніч з 26 на 27 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на одну годину вперед.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стрілки пересунули о 03:00 - і в цей час стало 04:00.
Перехід на літній час регламентований постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Згідно з цим документом, час переводять щороку:
- в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;
- в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.