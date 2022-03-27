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Україна перейшла на літній час

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Україна перейшла на літній час
В ніч з 26 на 27 березня Україна перейшла на літній час. Стрілки годинників перевели на одну годину вперед.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стрілки пересунули о 03:00 - і в цей час стало 04:00.

Перехід на літній час регламентований постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з цим документом, час переводять щороку:

  • в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед;
  • в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    а может быть хватит мозги трахать с переводом стрелок? оставить летнее время навсегда...
  • krot_lub
    Може вже досить херньою займатися. Ви сьогодні в людей вкрали цілу годину часу, хтось не виспався, хтось запізнився.
  • Colt
    Кому шо, а курці просо.
    "Повелителі часу."
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