"Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів на 27 березня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на залізничного перевізника.

Відправлення відбувається за літнім часом, на який Україна перейшла у ніч з 26 на 27 березня.

Харків:

11:30 - №209/210 Харків - Ужгород

Дніпро:

20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Краматорськ:

13:00 - №274/273 Краматорськ - Львів

16:00 - №276/275 Краматорськ - Львів

Одеса:

22:32 - Одеса - Ужгород

Інший:

14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозова

16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро

23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 27 березня

Польща:

07:10 - 35/36 Львів - Пшемисль*

08:30 - 715/716 Київ - Пас-Вінниця* (11: 25) - Пшемисль*

10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 - 814/813 Львів - Хелм

18:22 - 35/36 Одеса - Пшемисль*

19:13 - 67/68-910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*

* квитки у продажу

Словаччина:

11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)

16:50 № 961 Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина:

Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*

12:30 №33 Мукачево - Будапешт*

16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* квитки у продажу

Румунія:

23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія: