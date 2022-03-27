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Кремль: Не Байдену приймати рішення про правління Путіна

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Кремль: Не Байдену приймати рішення про правління Путіна
У Кремлі відреагували на слова президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін не може більше залишатися при владі.

Про це заявив офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"Це не Байдену вирішувати. Президента Росії обирають росіяни", - сказав він, відповідаючи на питання про коментар Байдена.

Нагадаємо, під час виступу в Польщі президент США Джо Байден заявив, що російському президенту Володимиру Путіну не можна залишитися на посаді. Пізніше представник Білого дому уточнив, що американський лідер не закликав до зміни режиму в Росії чи влади Путіна.

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Топ коментарі

  • Михаил 9b8cd9a5
    Не пуйла принимать решение о смене власти в Украине, и вступлении в Украины в НАТО.
  • arye z.
    Президента Росії обирають росіяни...
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    То значить, шо "дарахіе расіяне" підуть в пекло разом зі своім не менш "дарахім президентам"
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Повторюю-када страной рукаводіт палавой орган дєдушкі то она накриваєтся палавим органом бабушкі...
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