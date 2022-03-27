Азербайджан: Нагірного Карабаху не існує

Росія звинуватила Азербайджан в порушенні домовленостей щодо Нагірного Карабаху. Той відповів, що жодного Карабаху не існує, є лише азербайджанська територія.

Відповідну заяву опублікувало міністерство оборони Азербаджана, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там повідомлили, що 25 березня під час телефонної розмови міністра оборони Закіра Гасанова з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу азербайджанська сторона заявила про те, що в пунктах, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, проводиться уточнення позицій та місць дислокації.

Попри це, повідомили в Міноборони Азербайджану, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань спробували вчинити диверсію проти підрозділів азербайджанської армії. В результаті вжитих заходів вони були змушені відступити, повідомили у Баку.

Читайте: Росія перекидає в Україну "миротворчі" війська з Нагірного Карабаху, - Генштаб

"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - йдеться в заяві.

Також у Баку зазначили, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".

Також читайте: Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні