Азербайджан: Нагірного Карабаху не існує
Відповідну заяву опублікувало міністерство оборони Азербаджана, повідомляє Цензор.НЕТ.
Там повідомлили, що 25 березня під час телефонної розмови міністра оборони Закіра Гасанова з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу азербайджанська сторона заявила про те, що в пунктах, де тимчасово дислокується російський миротворчий контингент, проводиться уточнення позицій та місць дислокації.
Попри це, повідомили в Міноборони Азербайджану, вранці 26 березня члени незаконних вірменських збройних формувань спробували вчинити диверсію проти підрозділів азербайджанської армії. В результаті вжитих заходів вони були змушені відступити, повідомили у Баку.
"Міноборони Азербайджану закликає Міноборони РФ відповідно до положень тристоронньої заяви забезпечити повне виведення залишків вірменської армії та незаконних вірменських збройних формувань з визнаних міжнародним співтовариством територій Азербайджану, не представляти у спотвореній формі пересування збройних сил Азербайджану в межах суверенних територій нашої країни, не використовувати вираз "Нагірний Карабах" та правильно вказувати назву територій Азербайджану", - йдеться в заяві.
Також у Баку зазначили, що немає жодної адміністративно-територіальної одиниці під назвою "Нагірний Карабах".