Мелітополем їздять танки з прапорами т. зв. Південної Осетії, - ОВА
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться у повідомленні.
Окупанти обіцяють виплатити мелітопольським пенсіонерам по 10 тис. російських рублів. Але насправді хочуть використати їх персональні дані для організації псевдореферендуму.
Також загарбники намагалися організувати в місті мітинг на підтримку РФ, одна мелітопольці на мітинг не вийшли. І тоді окупанти привезли на його місце "людей, які нагадували безхатченків".
В ОВА додали, що станом на вечір 26 березня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанта, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, три автомобілі і чотири бойові машини піхоти, додатково три - пошкодили.