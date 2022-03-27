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Мелітополем їздять танки з прапорами т. зв. Південної Осетії, - ОВА

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Мелітополем їздять танки з прапорами т. зв. Південної Осетії, - ОВА
Ворожу техніку помітили на Центральному проспекті міста.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ рф. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обіцяють виплатити мелітопольським пенсіонерам по 10 тис. російських рублів. Але насправді хочуть використати їх персональні дані для організації псевдореферендуму.

Також загарбники намагалися організувати в місті мітинг на підтримку РФ, одна мелітопольці на мітинг не вийшли. І тоді окупанти привезли на його місце "людей, які нагадували безхатченків".

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В ОВА додали, що станом на вечір 26 березня підрозділи Сил оборони Запорізького краю знищили 22 окупанта, 47 - поранили, знищили танк, 4 бронетранспортери, три автомобілі і чотири бойові машини піхоти, додатково три - пошкодили.

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Топ коментарі

  • Сергій Осадчий
    "Їздять по Мілітополю".... - це вони дорогу до Чорнобаївки шукають - підказав би хтось.
  • Дмитрий Чуб
    Кацапня думает, что может запугать Украинцев страшшшными кавказцами, как они запугали москалей, понатягивали флаги на будущий металлолом и фарш, не боле, ошиблись они с народом, кадырки тому пример. Нечем нас уже пугать.
  • krot_lub
    Були б в грузинів яйця, вже почали звільняти свої землі, а так, просто тюхтії.
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