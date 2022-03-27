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Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній

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Десятки громад та низка монастирів перейшли до ПЦУ, - Епіфаній
Десятки громад та низка монастирів у різних областях України добровільно зробили вибір на користь автокефалії.

Про це пише у твіттері предстоятель Православної Церкви України митрополит Епіфаній, інформує Цензор.НЕТ.

"Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно і усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України", - зазначив він.

Епіфаній додав, що двері Православної Церкви України відкриті для всіх.

Раніше митрополит Епіфаній закликав духовенство і громади Московського патріархату перейти в ПЦУ.

Також читайте: Російські окупанти переслідують священників ПЦУ, троє капеланів загинули, - Епіфаній

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Після перемогои з України повинна бути повністю викинута так звана РПЦ та відібрано все що вона вкрала в української громади...
  • Василий СПРУТ
    МП -- должен быть за поребриком... Эти кгб твари мутят воду вводят доверчивых в заблуждения и проклинают наших воинов
  • І ШО?
    Денаціфікація переросла в повну дерусіфікацію Держави Україна. Героям слава!
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