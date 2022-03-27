Майже 600 лікарень отримали інтернет від StarLink

Українським медичним закладам передано 590 станцій супутникового інтернету StarLink американської компанії SpaceX. Завдяки цим станціям лікарні матимуть безперебійний доступ до інтернету.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станції глобальної супутникової системи Starlink вже розгортаються в закладах охорони здоров'я в різних куточках країни. Наші лікарні завдяки широкосмуговому супутниковому Інтернету від SpaceX зможуть завжди залишатися на зв'язку. В умовах війни це дуже важливо", - сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Лікарні використовуватимуть системи StarLink під час відключення або виникнення проблем з основою мережею. Таким чином лікарні матимуть доступ до супутникового Інтернету навіть у зонах, де через активні бойові дії тимчасово відсутній зв'язок.

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