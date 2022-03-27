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Славутич окуповано, троє людей загинули, - мер Фомічев. ВIДЕО

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Місто-супутник ЧАЕС Славутич на Київщині було змушене припинити оборону після трьох днів спротиву.

Про це міський голова Юрій Фомічев поінформував у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Славутич із сьогоднішнього дня – в окупації. Ми стійко захищали наше місто. Три дні тому ми отримали ультиматум здатися без бою, але наші військові, наша Нацполіція прийняли рішення відстоювати місто. Вони не могли по-іншому, вони військові, вони для цього і працюють. ... Наші сили були нерівні", – сказав він.

За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян.

"Ми маємо загиблих, це правда. Наразі підтверджено три смерті. Не всіх ми ще упізнали. Тому звертаюся до рідних та близьких, тих, хто, можливо, знає загиблих: зателефонуйте до лікарні і допоможіть упізнати людей, хто це, їхні прізвища, хто вони такі є. Серед них є і мирні жителі", – пояснив Фомічев.

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Він розповів, що з окупантами ведуть переговори про евакуацію жителів Славутича, і "усі охочі покинути місто зможуть це зробити".

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    три года снимали гундосики,Е Бабуся,велике крадівництво - а на армию и ТерОборону не хватило ни времени ни денег
    Вот что бывает когда голосуют по приколу за президента и ВР
  • Украинский Офицер в отставке
    За словами Фомічева, рішення припинити оборону було пов'язане із необхідністю зберегти життя містян - ще одна зрада. Так усі міста можна здати по такій причині.
    А якщо чесно, то не було там ніяких військових. Тероборона і поліція 3 доби відстрілювалися на блокпостах, а коли пішла
    бронетехніка, вони виявилися безпорадними. Цілий місяць Славутич був ізольованим і тихенько там сидів, а 3 дні назад за нього згадали.
  • KosAn30 JT26
    Там не было зсу,город окружен лесом,20 км до границы с белоруской областью кацапленда ,сколько ты на защиту этого городка дала бы тыщ 30 положить зазря,главные города держат и валят русню.и до нестратегических городков дойдет очередь.все будет чернобаевка)
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