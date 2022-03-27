Окупанти намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, - Міноборони Великої Британії

Російська армія сконцентрувала свої зусилля на спробах оточити сили ЗСУ на сході України. На півночі українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони Великої Британії у Twitter.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що розташовуються безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні", - йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони Британії, поле бою на півночі України залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

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