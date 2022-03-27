Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять 16 600 осіб.