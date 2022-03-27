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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують нести втрати. Станом на ранок 27 березня втрати особового складу противника становлять 16 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно становлять:

особового складу - 16600 осіб,

танків  - 582 од,

бойових броньованих машин - 1664 од,

артилерійських систем - 294 од,

РСЗВ  - 93 од,

засоби ППО  - 52 од,

літаків  - 121 од,

гелікоптерів  - 127 од,

автомобільної техніки  - 1144 од,

кораблі /катери - 7 од,

цистерн з ПММ  - 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 56.

Спеціальна техніка  - 21.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

Загальні втрати РФ від початку війни - близько 16,6 тис. осіб, 121 літак, 127 гелікоптерів, 582 танки і 1 664 броньованих машини 01

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ та всім хто боронить Україну величезна вдячність.Не зупиняйтесь...
  • Владимир c2a8b9e2
  • Roman Rjevskiy
    Украинские бойцы выбили захватчиков из Гусаровки в Харьковской области.

    Две БТГр оккупантов отступают. Уничтожено более 60 единиц техники противника.

    Об этом сообщил InformNapalm.
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