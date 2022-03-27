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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації про переміщення та позиції ЗСУ

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Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за розповсюдження інформації про переміщення та позиції ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 7189 про забезпечення протидії несанкціонованому розповсюдженню інформації про переміщення міжнародної військової допомоги в Україну та рух або розміщення Збройних Сил України чи військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

24 березня Верховна Рада 346 голосами внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, які передбачають кримінальну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану.

26 березня закон було повернуто з підписом Президента.

Так, Верховна Рада доповнила Кримінальний кодекс України статтею 114-2 "Несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану".

Згідно зі змінами, розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

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Розповсюдження інформації про переміщення, рух або розташування Сил України чи інших військових формувань України, якщо така інформація не розміщувалась у відкритому доступі Генштабом ЗСУ, або без отримання письмового дозволу на її розповсюдження, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Також законом передбачається, що ці дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів, або з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України чи незаконним збройним формуванням, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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Топ коментарі

  • Ex Donchanin
    Особисто я вважаю, що така норма повинна вводитися автоматично при введенні воєнного стану.
  • Oleh Stavynoha
    Тепер хай скаже своїм чефірам і єрмакам хай менше дзявкають...
  • Владимир c2a8b9e2
    Хватит упрашивать, пора и наказывать!
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