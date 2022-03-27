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У Чернігові нема води, тепла й електрики, - голова ОВА Чаус

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У Чернігові нема води, тепла й електрики, - голова ОВА Чаус
Через ураження об’єктів критичної інфраструктури та активні бойові дії у місті Чернігів відсутнє електро-, тепло та водопостачання, газопостачання здійснюється частково.

Про це повідомляє в телеграміголова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за останню добу в області зареєстровано 8 пожеж, з них 1 - через обстріли російською армією житлового сектору.

За добу група піротехніків ДСНС 6 разів виїжджала для знешкодження боєприпасів, що не розірвались. Загалом з початку війни виявлено та вилучено 115 вибухонебезпечних предметів.

Дивіться: Знімальна група Sky News потрапила під обстріли російських окупантів у Чернігові. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • kelt kant
    московська азійська орда нищить головні міста стародавньої Русі - Київ, Чернигів ... вони століттями намагались вкрасти у нас нашу Історію та зробити з нас москалів, або хахлов без роду-племені, а коли побачили що не вийшло, вирішили знищити ... ця війна не за територію Руси-України, ця війна за нашу Історію... з нашим вічним ворогом - азійською московською ордою, з нащадками золотоординських рабів, з москалями, з нелюдями-свінособаками ...
  • Чайка Київ
    Боже, поможи
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