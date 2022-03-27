Вночі та під ранок в Одесі лунали тривога і постріли - це ППО відпрацьовувала небо, - речник ОВА Братчук

В Одесі вночі та вдосвіта сигнали повітряної тривоги і лунали постріли – українські сили ППО відпрацьовували повітряний простір, оскільки ворожі безпілотники здійснювали розвідку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Рашисти продовжують використовувати Чорне море для завдання ударів по Україні… І вночі, і під ранок лунали сигнали повітряної тривоги – це відпрацьовували повітряний простір наші сили Протиповітряної оборони, оскільки ворог активно продовжував розвідувальні дії. Хоча зменшив обсяг авіавильотів у район Одеси", - зазначив Братчук.

Разом з тим, зауважив він, залишається висока ймовірність завдання артилерійських та ракетних ударів із акваторії Чорного моря по Одещині та інших областях України.

Читайте також: Російські окупанти намагалися проникнути на територію Одещини з моря і висадити ДРГ