На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук

На неділю, 27 березня, заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Донеччині за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя евакуація буде особистим транспортом, автобусами евакуація здійснюватиметься за маршрутом Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору без змін.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне-Бахмут евакуація здійснюватиметься з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу в Рубіжному.

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