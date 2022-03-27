Новини • Війна

На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук

2 14110
На сьогодні заплановано два гуманітарні коридори, - Верещук
На неділю, 27 березня, заплановано два гуманітарні коридори для жителів Луганської та Донецької області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, на Донеччині за маршрутом Маріуполь-Запоріжжя евакуація буде особистим транспортом, автобусами евакуація здійснюватиметься за маршрутом Бердянськ-Запоріжжя. Місце збору без змін.

У Луганській області за маршрутом Рубіжне-Бахмут евакуація здійснюватиметься з вулиць Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та району залізничного вокзалу в Рубіжному.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині колона автобусів з біженцями та "Швидкими" з пораненими застрягли у заторі створеному окупантами. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • константен
    Харьков....возмездие.

    https://twitter.com/i/status/1507976516629585926
  • Ksenia VB
    Вечір.
    - Привіт. Ти що зара робишь?
    - Засипаю.
    - Добре, але правильно казати «засинаю».
    - Знаю. Але зараз я орка землею засипаю.
    (c) десь з інету.
  • Ksenia VB
    Illya Ayzin · 23 березня о 22:41 ·
    Позитивна історія наніч. Бажаємо кожному повернутися до свого дому і обняти рідних!!!
    І спокійних снів 🇺🇦
    Це вдалося під час війни службовій собаці Леї 🐶
    🐕 Вона вже декілька років служить в кінологічному центрі Нацгвардії України. Забезпечувала охорону громадського порядку та розшукувала зниклих людей.
    Через російський напад бригада перегрупувалася і собак з кінологічного центру довелось евакуювати. Більшість чотирилапих гвардійців врятували, але Лея через потужні вибухи злякалася і втекла.
    Кінологи ще тривалий час шукали її, але без успіхів. Одного дня, Лея, подолавши хто за скільки кілометрів (не скажемо ворогу скільки) знайшла свого "друга-кінолога".
    "Враховуючи те, що я навчав її саме слідовій роботі, в Леї дуже розвинені нюхові здібності. Вона самостійно відшукала мене і, голодна та знесилена, прийшла до мене на позицію. Лише уявіть моє здивування та радість від того, що вона жива! ", - розповідає гвардієць Богдан.
    Зараз Лея продовжує нести бойову службу та разом з гвардійцями захищає нашу землю від російського загарбника.
    #strongtogether #dogs #warinUkraine #stoprussianagression
    Національна гвардія України ⚔️🇺🇦
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини