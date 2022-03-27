Окупанти почали знищувати нафтобази і продовольчі склади. Росія розв'язала економічну війну проти України, - МВС

Російські окупанти починають знищувати нафтобази і продовольчі склади України. Таким чином, Росія вирішила розв'язати економічну війну проти України.

Про це в ефірі телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони почали пробувати знищувати нафтобази і продуктові склади. За останні дні нафтобази в Калинівці, продуктові склади в Сєверодонецьку", - заявив Денисенко.

Він додав, що Україні необхідно розуміти стратегію окупантів.

"Нам потрібно розуміти їх стратегію. Я думаю, що це буде наше ключове завдання в найближчі не тижні, а дні - максимально розосереджувати продукти харчування зі складів і розосереджувати паливо, використовуючи тактику так званих мобільних складів і мобільних баз нафтопродуктів", - заявив радник глави МВС.

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