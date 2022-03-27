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Будуємо структуру з нуля, опановуємо те, що люди в військових інститутах вивчають по 5 років, - член ТрО та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

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Будуємо структуру з нуля, опановуємо те, що люди в військових інститутах вивчають по 5 років, - член ТрО та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров
Тилові процеси, які у військових інститутах вивчають по п'ять років, членам територіальної оборони доводиться опановувати з нуля у стислі строки.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" розповів член тероборони Дарницького району Києва та продюсер "Савік Шустер Студії" Павло Єлізаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Цілий день ми зайняті розв'язанням організаційних питань. Ми ж будуємо з нуля всю структуру. Ті тилові процеси, які люди у військових інститутах вивчають по п'ять років, нам доводиться опановувати з нуля у стислі строки. Не всі мають військову спеціальність, тому такі речі ми вивчаємо на ходу", – розвовів він.

Єлізаров каже, що люди дуже мотивовані захищати свій район та своє місто.

"Нещодавно сказали, що почнуть платити зарплату членам ТрО, так вони стали обурюватися: "Ми, – кажуть, – не по зарплату сюди йшли!" Але ми запропонували альтернативу: переказувати заробітну плату на армію та благодійність", – поділився він.

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У теробороні, за його словами, нема конфліктів чи сварок, хоча там зібралися дуже різні люди.

"Уявіть собі безліч чоловіків різного віку, з різними інтересами, соціального та життєвого рівня. Але не було ні лайки, ні бійок, не було такого, щоб хтось випив. Люди між собою не сперечаються, не сваряться, не штовхаються. У перші дні люди, щоб отримати автомат, спали на кахельній підлозі два-три дні, доки не було карематів та облаштованого побуту, – настільки вони хотіли захищати сім'ю та свій район, що погоджувалися на такі умови. Я цим процесом просто милувався. Ось майбутнє України", - каже він.

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    ну хоч посміялись 2,5 роки, гірше ж не стало, так?
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Треба давно вже відійти від радянської системи військової освіти. Пьять років на всі спеціальності. Для чого? Чомусь пілота на заході можуть підготувати за півтора року, у нас 5 та ще й без необхідного досвіду практичних польотів. Можливо не треба його навчати як проектується чи ремонтується літак, та муштри на плацу, а зосередитись на виключно пілотажі та способам ураження противника. А будівництвом та ремонтом літаків займуться інші спеціалісти. Те саме і про усіх інших офіцерів та сержантів.
  • Гыг с Вами
    може не на чвсі?нє?
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