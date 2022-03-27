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У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну

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У російській армії почалися кадрові чистки, виводять бойові частини на ротацію і готуються до нових атак на Україну
Російські загарбники ще мають ресурси, наразі вони проводять кадрові чистки, перегруповують сили і спробують ще раз захопити ключові напрямки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

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"Вони виводять частину підрозділів, і у них почалися кадрові чистки. Вони звільнили керівника однієї танкової армії, яка відповідала за взяття Харкова, і міняють керівників підрозділів. Також вони починають виводити бойові частини на ротацію. Нам не слід займатися "шапкозакидательством" - на жаль, у них ще є людські ресурси й достатньо велика кількість техніки", - сказав Денисенко.

Підтвердженням цієї думки він вважає концентрацію живої сили ворога на території Білорусі в районі Гомеля, на кордоні з Харківщиною і Херсонською областю та території Криму.

"Ми маємо готуватися, що буде ще одна спроба – звичайно, вже не така масована й масштабна, як це було місяць тому – але завести сюди свіжі сили, щоб спробувати на всіх напрямках – Донецька, Луганська області, з півночі – Харківський напрямок, Ізюм і безумовно – це Київщина і місто Київ", - зазначив Денисенко.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Валентина Саюн
    18 тис. Знищено,десь 40 тис поранених, але є %які знову в боях....армія 140 тис.плюс зняті з далеких гарнізонів ...Ще не має критичного стану ,а значить ще багато важких днів попереду і дійсно не потрібно бравади. Війна не рідна тітка. Може також над стратегією і тактикою подумать....На сьогодні і малі населенні пункти можуть мати вирішальну роль. Не можна зациклюватись на обороні великого міста,будучи в облозі. Тримайтесь і бережіть Україну
  • шурец
    Очень интересная статья с комментаторами, которые очень хорошо разбираются в вопросе - кто и как сдал Херсон? И одной из главных причин можно назвать вот этот отрывок:

    "Действующий губернатор Геннадий Лагута, со слов сослуживцев, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую» - и уехал из региона. Вместе с ним - в первый день спецоперации - уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ."

    Я не буду рассказывать, кто назначил всех этих беглецов, по чьей квоте, от чьей партии и по каким договорнякам. Но я все это помню. И не я один. А значит напомню. Или напомним. После войны. Да, Ермак?

    https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/

    Наша Ніва (https://m.nashaniva.com/ru/articles/287077/)
    «Глупость или предательство, возможно, и то и другое». Как сдали Херсон
    Спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко опубликовала новый репортаж из Украины
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