У нас в ТрО стояла черга з мешканців району, які несли допомогу, - член тероборони та продюсер "Савік Шустер Студії" Єлізаров

Жителі Дарницького району завалили тероборону їжею й речами та допомогли облаштувати побут.

Про це в інтерв’ю виданню "Гордон" розповів член тероборони Дарницького району Києва та продюсер "Савік Шустер Студії" Павло Єлізаров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із першого дня нам телефонували з найближчих ресторанів, кафе і пропонували везти гарячу їжу. Мене це дивувало, адже вони взагалі нічого не хотіли, навіть не хотіли брати у нас продукти, з яких можна готувати. Привозили гарячі сніданки, обіди, вечері. Ми самі спочатку не могли готувати на таку величезну кількість людей, і це була чудова підмога", - сказав він.

За словами Єлізарова, в перші дні війни на Дарниці, яка межує з Броварським районом, була дуже напружена обстановка.

"Місцеве населення розуміло всю серйозність ситуації – у нас черга стояла: приносили каремати, спальники, їжі стільки, що кухарям логістику було складно організувати. Кожен хотів щось дати. Але не можна взяти багато їжі, ти ж не можеш усе з'їсти, потім доведеться викидати", - каже він.

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Поки одні мешканці району допомагали речами чи продуктами, інші включалися в спільну працю.

"Прийшли жінки із сусідніх будинків і питають: "Чим можна допомогти?" Попросив їх просто щодня мити підлогу. У нас усі бігають, стрільби почалися, на вулиці сльота і банально просто немає кому прибрати. Їхня робота так нам полегшувала життя! Відразу з'явилися електрики, сантехніки, й усі вони абсолютно безплатно допомагали нам облаштувати побут", - розповів Єлізаров.