Вночі на Запоріжжі ЗСУ успішно відбили ворожі атаки і завдали суттєвих втрат окупантам

Протягом ночі та зранку на території Запорізької області ЗСУ відбили атаки військ РФ.

Про це у Телеграмі повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв, інформує Цензор.НЕТ.

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"Угруповання Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжує ведення оборонної операції. Протягом цієї ночі і ранку було успішно відбито атаки ворога - наші воїни завдають суттєвих втрат російським окупантам, а противник продовжує втрачати живу силу та техніку", - йдеться у дописі.

Морально-психологічний стан військ ворога залишається низьким, але, попри це, військово-політичне керівництво російської федерації не відмовляється від війни. Військові рф продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Що стосується міста Запоріжжя, зазначив він, то люди продовжують жити в прифронтових умовах, готуючись до оборони.

Варто зазначити, що з кожним днем все більше і більше людей приєднується до Сил оборони Запоріжжя та лав ЗС України.

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Також Арєф'єв додав, що впродовж 26 березня 2022 року рятувальники ДСНС Запорізької області ліквідували загоряння житлового будинку у Пологівському районі, яке виникло внаслідок обстрілів з боку окупантів, виконали піротехнічні роботи по очищенню території , щоб убезпечити населення від вибухонебезпечних предметів в одному із населених пунктів області, здійснили підвіз води для забезпечення побутових потреб мешканців Гуляйполя та доставили їжу для населення міста Токмак.