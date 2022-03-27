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Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині. ФОТОрепортаж

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На Харківщині знищено чергову партію техніки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

"Сили оборони України зі складу Сухопутних військ ЗС України та Територіальна оборона ЗС України продовжують громити російських загарбників на Харківщині. Ворог зазнає втрат та у паніці тікає, кидаючи техніку. Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 01
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 02
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 03
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 04
Сухопутні війська ЗСУ та тероборона розгромили чергову партію техніки окупантів на Харківщині 05

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Топ коментарі

  • Alex e57cdfa1
    У него "кепська справа".
  • jklpqrs
    Где хозяин кепки? У него голова еще есть и чем он себе думает? Честь начальству отдавать как будет, задом?
  • Ольга Грибанова
    кепочка какого то полковника хреново что не показачи кусок кости на которой она была прикручена шурупами
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