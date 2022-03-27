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TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров

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TikTok заборонив росіянам викладати ролики, навіть з VPN, а "Мегафон" виключили з GSMA, - Федоров
Міжнародні техкомпанії продовжують активно покидати російський ринок аби вводити санкції.

Про компанії, що додались до цього списку, розказав Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"TikTok заборонив користувачам із рф викладати ролики, навіть використовуючи VPN. Про це повідомила пресслужба компанії", - окрім цього міністр цифрової трансформації повідомив про низку наступних компаній, що обмежують свої дії у РФ.

Так, оператор мобільного зв'язку "Мегафон" більше не належить до міжнародної асоціації операторів. GSMA офіційно заявила, що виключає російський "Мегафон". Компанія була в Глобальній асоціації операторів зв'язку з 1995 року. GSMA також виключили оператора мобільного зв'язку з "переліку роумінгових партнерів". Однак у "Мегафоні" заявляють, що це не означає відключення компанії від міжнародного роумінгу.

 "DataArt припинила діяльність у росії. Це компанія, що займається аутсорсингом програмного забезпечення та спеціалізується в галузі internet-застосунків. Depositphotos припинив роботу в росії та білорусі. Міжнародний фотобанк, який є посередником між авторами зображень та їхніми покупцями, Depositphotos зупинив усю діяльність у цих країнах. Depositphotos та VistaCreate припиняють усі продажі та надання послуг клієнтам та партнерам із рф та білорусі", - розповів Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Spotify припиняє діяльність на території РФ, - Федоров

Припиняє роботу в РФ і платіжна система JCB. Це найбільша платіжна система Японії та одна із семи провідних платіжних систем світу. Вона посідає третє місце серед усіх карткових платіжних систем за кількістю точок прийому карт.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Тік Току-респект...
  • Алекс Леонов
    кадировцi плакатимуть як же вони без тiк току
  • Руслан Подурец
    Х%йло створив антиросійську коаліцію, Зе і його компанія до останнього дня пиляли гроші на будівництві доріг, а за кілька днів до війни його партія вважала популізмом виділення додаткового фінансування армії. Зараз він вже доволі непогано читає текст, що йому пишуть. Згадайте як він читав текст на початку каденції, уже натренувався.Ось частина з його заяв і це лише частина https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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