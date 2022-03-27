Окупанти готують "референдум" в ОРЛО про входження до РФ

Окупаційна влада Луганщини має намір провести "референдум" про приєднання до Росії.

Про це заявив голова тамтшеньої окупаційної адміністрації Леонід Пасічник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на опозиційне російське видання "Медуза".

"Я думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь певен, що це саме так і буде", - сказав він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав "незалежність" ОРЛО та ОРДО. 22 лютого Держдума РФ та Рада Федерації РФ ратифікували "договори про дружбу й співробітництво" з окупованими частинами Донбасу, а також дозволили застосувати там російські війська.

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