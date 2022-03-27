Російська армія прийшла не "звільняти" Маріуполь, а стерти місто з лиця землі разом із жителями, - мер Бойченко

Коментуючи ситуацію в Маріуполі, мер міста Вадим Бойченко зазначив, що російські окупанти цілеспрямовано робили все, щоб створити в місті гуманітарну катастрофу. За його словами, саме в цьому й полягало завдання ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"За перший тиждень вони зруйнували усі 15 введень електроенергії у місті. З 5-го дня війни ми намагалися так чи інакше відновлювати електроенергію, але на сьомий день залишилися без світла. Відповідно, ми втратили й тепло. Окупанти чудово розуміли, які у нас джерела водопостачання. І ще до початку активної фази війни вони перебили нам одне джерело, яке давало 70% обсягу води. Перебили електричний насос, який качав воду до Маріуполя. Потім вони перебили друге введення, яке служило нам резервним джерелом водопостачання. Так, на дев'ятий день війни ми залишилися без води. Після цього вони позбавили нас газу", – каже Бойченко.

Але при цьому міський голова наголосив, що незважаючи на старання окупантів, місто залишається під українським прапором і в цьому заслуга наших українських захисників.

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"Фашистські війська, які напали на нашу країну і взяли в облогу прекрасне місто Маріуполь, точно не розраховували на те, що воно триматиметься. Але місто тримається, всупереч їхнім зусиллям", - резюмував мер.