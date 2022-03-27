Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА

Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубні. Жертв і постраждалих немає.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо"голова Рівненьскої ОВА Віталій Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубні, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю", - сказв він.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубні. Внаслідок удару почалася масштабна пожежа, довелося змінювати графік руху поїздів.

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