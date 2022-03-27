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Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА

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Нафтобаза в Дубні на Рівненщині повністю знищена ракетним ударом ворога, - ОВА
Завданий 26 березня російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубні. Жертв і постраждалих немає.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Еспресо"голова Рівненьскої ОВА Віталій Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В цілому в Рівненській області спокійно, ранок почався добре. У Дубні, на жаль, база догорає, руйнування великі. Але слава Богу без людських жертв, це найголовніше, база зруйнована повністю", - сказв він.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали ракетний удар по нафтобазі в Дубні. Внаслідок удару почалася масштабна пожежа, довелося змінювати графік руху поїздів.

Читайте: Окупанти почали знищувати нафтобази і продовольчі склади. Росія розв'язала економічну війну проти України, - МВС

Топ коментарі

  • Vlad_Len
    Війна триває місяць, а наші так і не навчилися промовці - Не клади яйця в одну корзину. За цей час була можливість по декілька разів зкачати ВСІ ПММ по меншим ємкостям і роззосередити їх. А ось це - совдепівський тип мишлення, який і призводить до таких наслідків.
  • Kozak Slovak
    Якщо ми не будем бити по території ворога, вони нам все знищать.
  • Папєрєднік
    Чим? Клавіатурою?
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