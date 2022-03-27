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Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк

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Україна наполягає на системі гарантій безпеки. Просування на перемовинах поки не таке, як хотілося б нашій стороні, - Подоляк
Одним з ключових елементів переговорів щодо завершення війни, розпочатої РФ проти України, є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для країни.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк  в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати ці гарантії, в тому числі і у військовому сенсі. Від цього залежить багато іншого", - підкреслив Подоляк, додавши, що така система гарантій неможлива без участі, перш за все, США.

Він зазначив, що в переговорах з РФ є певний прогрес у робочих підгрупах, але в цілому просування поки не таке, як хотілося б українській стороні.

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Він нагадав, що для України надзвичайно важливе питання територіальної цілісності. Тому таке складне питання, як майбутнє тимчасово окупованого Криму і ОРДЛО, повинні вирішувати тільки президенти України і Росії.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    А де наші офіційні особи ?
    Чому з народом України говорить людина, яка має радити секретарці які купувати степлери і ручки ?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Такн враження, що Падаляк, Арахамія і Ярмак так сильно вчепилися у абсолютно без перспективні перемовини, щоб імітувати хоч якусь роботу у абсолютно не потрібній зараз ОПі. Цікаво, чим зайняті інші маститі оповці Татаров і Демченко? Чому ця структура не займеться хоча б питаннями насипання піску у мішки для укріплення блокпостів?
  • Планшет Студента
    Чим більше трупів рашистів- тим краще йтимуть переговори.
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